Animal Crossing : New Horizons - Le DLC Happy Home Paradise est enfin disponible sur Nintendo Switch

Ce vendredi 5 novembre est à marquer d'une pierre blanche, puis qu'il s'agit de la sortie du premier DLC payant de Animal Crossing : New Horizons, nommé pour l'occasion Animal Crossing New Horizons: Happy Home Paradise. Calqué sur le spin-3DS Happy Home Designer, cette extension va vous permettre de rejoindre la Villa de Lou et vous improviser décorateur en proposant aux habitants du jeu de créer des maisons, intérieurs et extérieurs inclus, à leur image. Disponible au prix de 24,99€ à l'achat seul, ou inclus dans le Pack Additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Online, nous vous laissons découvrir la liste des nouveautés ci-dessous.

En plus de ces ajouts inclus dans la mise à jour gratuite, une nouvelle vocation vous est aujourd'hui proposée : celle de décorer les villas de vacances dans Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise. Dans ce DLC payant, les joueuses et joueurs rejoignent l'équipe des Villas de Lou et explorent un charmant archipel où il est possible de concevoir l'habitation rêvée des clients, de décorer les infrastructures insulaires - comme les écoles ou les restaurants - et de découvrir de nouvelles méthodes de création et de personnalisation.

Les techniques et objets obtenus au sein de l'équipe des Villas de Lou peuvent être utilisés sur votre île personnelle. Et avec autant de clients avides de découvrir vos idées déco, vivez mille et une nouvelles expériences tout en concevant des villas de rêve.

Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise est disponible dès aujourd'hui pour la somme de 24.99€sur le Nintendo eShop, auprès des revendeurs participants sous forme d'un code de téléchargement, ou sans coût supplémentaire en tant que partie intégrante de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour de plus amples informations concernant à la fois la Version 2.0 gratuite et Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, consultez sans plus attendre la vidéo Animal Crossing: New Horizons Direct - 15/10/2021 (Nintendo Switch).