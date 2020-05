Pokémon Stadium x Animal Crossing : des fans recréent des arènes Pokémon dans New Horizons

Si les outils de personnalisation d'Animal Crossing : New Horizons peuvent sembler limités par rapport à d'autres titres, ils n'empêchent pas les joueurs de faire preuve de créativité, bien au contraire même. Ainsi en se servant de la Terraformation, en achetant ou en fabricant les bons objets et en créant des motifs personnalisés, voire en en téléchargeant, de nombreux joueurs s'amusent à recréer des séquences ou des lieux emblématiques d'autres jeux vidéo. On vous en déjà montré plusieurs réalisations sympathiques (notamment là et là) et aujourd'hui on vous montre diverses îles sur lesquels on trouve des arènes Pokémon ! On y retrouve très souvent une Pokéball en emblème et des sièges pour les spectateurs... Il manque parfois quelques détails mais libre à vous de vous en inspirer pour les améliorer ! Retrouvez quelques exemples de ces arènes avec les images et les tweets ci-dessous.

