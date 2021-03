Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 08 en France - Nintendo et encore Nintendo

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°8 de l'année 2021 (du 22 au 28 février 2021 ) qui nous est proposé. Décidément Nintendo nous impressionnera toujours ! Cela fait maintenant 2 mois que la firme est majoritairement représentée dans ce top hebdomadaire et en l'occurrence cela fait la deuxième fois consécutive que 5 jeux Nintendo sur 5 se retrouvent dans ce classement

Vous les attendiez, les deux plus grosses exclusivités en ce début d'année sur Nintendo Switch se retrouvent en haut de ce podium hebdomadaire. En effet, Super Mario 3D World + Bowser's Fury arrive à la première position suivit du tant attendu RPG Bravely Default II qui se retrouve à la seconde place. Sans surprise, les 3 derniers jeux sont quant à eux des habitués de ce top nous voulons bien parler de l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe qui se glisse en troisième position, non loin se trouve Animal Crossing : New Horizons à la quatrième place et sans oublier pour finir de Ring Fit Adventure à la cinquième position. Petite déception cependant, Persona 5 Strikers ne figure malheureusement pas dans ce top que ce soit dans sa version PS4 ou Nintendo Switch. Bref, vous l'aurez compris Big N écrase aisément sa concurrence encore une fois en dans ce classement hebdomadaire en France.