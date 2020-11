Aprés Zelda et Mario découvrez la carte mémoire micro SDXC 512 Go Animal Crossing

Avec les dizaines de nouveaux jeux qui débarquent chaque semaine sur l'eShop, l'achat d'une carte SD conséquente s'impose assez vite lorsqu'on est joueur sur Nintendo Switch. c'est quasiment indispensable. Mais attention à ne pas prendre n'importe quelle carte SD car toutes ne fonctionnent pas- surtout les cartes bon marché. Il faut prendre une carte micros SDXC Compatible UHS-I avec une vitesse de transfert d'au moins 60 à 95 Mo/seconde sachant que plus la vitesse de transfert est élevée, plus l'expérience sera optimale (voir la FAQ officielle.) Pour être sur de ne pas se tromper, il existe des cartes micro SDXC SanDisk sous licence Nintendo officielle. Depuis l'année dernière, elles sont décorées par des éléments de Mario ou Zelda. Il y a des cartes mémoire micro SDXC de 64 Go, de 128 Go, de 256 Go... ET même, depuis peu, de 512 Go. Cette carte de couleur turquoise est dédiée à la licence Nintendo de 2020 : Animal Crossing. Alors attention, elle coûte un 'peu" cher puisque sur Amazon on la trouve actuellement à 182,99€ - voir notre lien partenaire.

Pour voir à quoi les micro cartes SDXC pour Nintendo Switch ressemblent, retrouvez des images ci-dessous.

Voir aussi sur Amazon :