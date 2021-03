Animal Crossing : New Horizons : tout ce qui vous attend en mars

Animal Crossing : New Horizons va fêter son premier anniversaire d'ici peu et on espère que le jeu nous réserve des surprises... En attendant, nous vous invitons à regarder la vidéo de tout ce qui vous attends en mars entre les items Mario, les poissons ou encore les insectes. Retrouvez d'ailleurs ci-dessous la liste des poissons, des insectes et des créatures marines qui reviennent à partir de ce mois.

Insectes apparaissant a partir du mois de mars : Abeille naine, Catacanthus,Citrin, Coccinelle, Machaon, Mante orchidée, Mante religieuse et Punaise. Il y a aussi le Papilio bianor qui ne reste que quatre mois.

Poissons apparaissant a partir du mois de mars : Loche d'étang​, Truite dorée, Têtard, Scarus, Saumon masou et Omble

Créatures marines apparaissant a partir du mois de mars : Calmar luciole, Crabe araignée géant, Nautile, Pieuvre parapluie et Turbo

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.