Nintendo Switch Lite Rose ou Turquoise disponible en bundle avec Animal Crossing : New Horizons

Pour les fêtes, Nintendo vient de dévoiler un nouveau bundle incluant une Nintendo Switch Lite et son jeu phare de 2020, Animal Crossing : New Horizons. Les consoles existent en version Rose Corail ou Turquoise. On y trouve le jeu en version numérique à installer grâce à un code fourni ainsi qu'un abonnement de trois mois au Nintendo Switch Online. Retrouvez ci-dessous des images de ces deux bundles qui devraient trouver leur public pour les fêtes de fin d'année.

