Animal Crossing : New Horizons : un fan crée un planificateur d'île en 3D

Voilà une application que Nintendo serait bien avisé d'ajouter au Nook Phone d'Animal Crossing : New Horizons. Elle est l'oeuvre d'un artiste 3D du nom de Rob Fichman qui a eu l'idée de faciliter la vie des joueurs avec une application reprenant tous les éléments du jeu de façon à créer très simplement un plan en 3D de son île avant de se lancer dans sa réalisation dans le jeu. Quiconque joue en ce moment à Animal Crossing : New Horizons sait que l'utilisation de la Terraformation mais aussi des autres outils peut prendre du temps, surtout s'il faut déplacer des bâtiments et des infrastructures...

L'idée d'un planificateur d'île en 3D permettant d'essayer différentes configurations peut sûrement aider les joueurs qui ne sont pas sûrs de leurs idées en leur permettant non seulement de se tromper mais aussi d'avoir une vision globale de leur île avant de se lancer dans les gros œuvres. Alors, on ne sait pas si Nintendo appréciera cette initiative mais si vous voulez voir à quoi cela ressemble et vous essayer à la version web de cette application, cliquez ICI. Une vidéo du compte Youtube Animal Crossing World est aussi disponible sur cette page.