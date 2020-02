Animal Crossing : New Horizons s'offre une première pub américaine

Le 20 mars 2020 approche à grand pas, et avec la sortie de Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, Nintendo a enfin commencé à dévoiler les premières publicités pour le jeu. Pour cette première approche, Nintendo met en scène une mère et sa fille jouant chacune sur leur Nintendo Switch Lite respectives.

En attendant de pouvoir vous donner nos premières impressions sur Animal Crossing : New Horizons, nous vous laissons visionner cette publicité ci-dessous. Il ne reste plus qu'à voir à quoi ressembleront les publicités françaises, et si la Nintendo Switch Aloha Edition sera mise en avant prochainement.