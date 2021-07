Monopoly édition Animal Crossing: New Horizons - images, prix et détails officiels

Il y a quelques jours , nous vous avons dévoilé une édition du Monopoly dédiée à Animal Crossing : New Horizons. A priori, une fan avait acheté cette édition spéciale dans un magasin Wallmart alors que le jeu n'avait même pas encore été annoncé (voir ici.) Alors on ne sait pas comment cette joueuse a fait réellement pour obtenir son exemplaire du jeu car depuis le Monopoly édition Animal Crossing : New Horizons a fait son apparition sur différents sites marchands américains ( voir ICI ou LA) pour une sortie en août ou en septembre . Le jeu a, en outre fait, semble-t-il son apparition sur le site officiel d'Hasbro avant d'être retiré... En attendant d'autres infos, et notamment des infos sur la version française du Monopoly édition Animal Crossing : New Horizons, on en sait plus sur le déroulant des parties grâce à la présentation officielle du jeu que vous pouvez retrouver ci-dessous avec différentes images du jeu, des jetons, des pions, du plateau de jeu, etc.

Notez qu'aux Etats-Unis le prix du jeu est de 39,99$ soit plus ou moins 33€. On peut penser qu'en France, le prix sera de cet ordre là.

Présentation officielle du Monopoly édition Animal Crossing : New Horizons

De la console de jeu à votre table de jeu !

Animal Crossing Monopoly vous propose de nouvelles façons de collectionner et de construire le monde.

Basé sur le monde coloré et créatif d' Animal Crossing: New Horizons.

Gameplay personnalisé, plateau de jeu, jetons villageois, cartes… et clochettes !

Regardez votre île devenir quelque chose d'incroyable !

Salut, joueur ! Il est temps de faire une pause dans la console de jeu et de partager votre amour pour Animal Crossing: New Horizons avec votre famille et vos amis réunis autour de ce jeu de Monopoly amusant et passionnant Animal Crossing Edition. Adapté du jeu super populaire de Nintendo, il vous apporte des jetons de villageois et de nouvelles façons de jouer, avec la collecte et la construction du monde et bien sûr… des clochettes. Lancez le dé spécial pour voir quelles surprises vous attendent sous chaque carte sur le thème d' Animal Crossing . Il y a aussi un dé boutique Nook qui détermine quel type de ressources peut être vendu. Jouez et regardez votre île devenir quelque chose d'incroyable ! 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans.



Dans ce jeu de Monopoly Animal Crossing Edition, les enfants et les adultes peuvent profiter de la vie insulaire et s'immerger dans le monde coloré et créatif d' Animal Crossing: New Horizons. Après votre premier tour du plateau, vous choisissez une carte Compétence avec une capacité que vous pouvez utiliser tout au long du jeu. En vous déplaçant sur le plateau avec des jetons personnalisés inspirés du jeu vidéo, vous accomplissez des tâches insulaires et rencontrez d'autres personnages. Au lieu d'acheter des propriétés et de payer un loyer, vous collectez des insectes, des poissons, des fossiles et des fruits. Vous pouvez également vous arrêter à la boutique Nook et encaisser des Clochettes pour acheter des décorations. Ces décorations permettent de remporter des Nook Miles, et le joueur avec le plus de Nook Miles remporte la partie !



Comprend un plateau de jeu, 4 jetons de personnage, 4 cartes Compétence, 35 cartes Décoration, 14 cartes Chance, 14 cartes Nook Miles, 160 jetons Ressource, 40 pièces 5 Clochettes, 54 pièces Clochettes, 40 marqueurs de joueur, un dé numéroté, un dé Boutique Nook , une feuille d'étiquettes et des règles du jeu.