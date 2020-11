Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 47 en France - Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau en tête de ce classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 47 (du 16 au 20 novembre ) qui nous est proposé avec Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau en tête de ce classement.

Malgré la récente sortie des consoles de la concurrence à savoir la Xbox Series et la PS5, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau arrive à se dresser à la première place de ce classement en seulement quelques jours. Un exploit quand on sait que des gros blockbusters comme, Call of Duty : Black Ops Cold War qui se glisse à la 2ème position (PS4) et à la 5ème position (PS5) et Assassin's Creed : Valhalla qui arrive à décrocher la 3ème place, qui sont des licences très appréciées par les joueurs. Sans oublier le petit dernier Animal Crossing : New Horizons toujours présent après des mois qui arrive à la 4ème position.

Il semblerait que de par ce classement que les français attendaient avec grande impatience la sortie d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Nintendo Switch. Cela peut nous donner un ordre d'idées de l'engouement autour de la série The Legend of Zelda.