Animal Crossing : New Horizons : la sortie du guide officiel reportée

Il aurait du suivre de peu la sortie d' Animal Crossing : New Horizons (voir ici) mais finalement le guide du jeu édité par Future Press ne sortira que mi-avril en Europe voire un peu plus tard et début mai aux Etats-Unis. Le guide est pourtant près à être expédié partout dans le monde mais comme celui-ci tourne désormais au ralenti suite aux mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, les joueurs devront se débrouiller sans guide et prendre leur mal en patience- un moindre mal, cela va sans dire. Retrouvez ci-dessous le communiqué officiel de Future Press

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Message officiel de Future press :

Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en sécurité! Depuis sa sortie il y a une semaine, c'est formidable de voir Animal Crossing: New Horizons apporter du réconfort à beaucoup de ceux qui sont coincés à la maison. Ce sont des moments difficiles, et nous savons que les guides de jeu n'aideront pas beaucoup à les traverser, mais nous aimerions vous donner une mise à jour sur notre situation.



Les circonstances ont causé des retards, mais notre guide Animal Crossing: New Horizons a maintenant été imprimé. Les dernières étapes de la production ont été très stressantes - au final, nous avons eu de la chance, car tous nos partenaires de production ont été fantastiques et ont parfaitement rempli leur rôle, malgré tout.

Il ne reste plus qu'à expédier de notre imprimerie aux détaillants du monde entier. Le livre sera disponible en anglais, français, allemand et espagnol dans toute l'Europe à partir de la mi-avril. Les fans d'Amérique du Nord et d'Australie devront attendre un peu plus longtemps, car l'expédition par voie aérienne n'est pas une option pour le moment. Nous sommes désolés de dire que vous devrez attendre fin avril ou même début mai avant que le livre soit disponible. La situation de l'expédition reste cependant fluide, nous ne pouvons donc que vous demander votre patience et nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.



Comme vous l'avez probablement entendu, Amazon priorise les produits essentiels pour le moment, ce qui signifie qu'ils ont cessé de commander d'autres produits, tels que des livres. Cela signifie qu'Amazon n'aura même pas assez de stock pour répondre à toutes ses précommandes existantes. Dès qu'Amazon est prêt à les prendre, nous leur expédierons plus de livres, mais veuillez comprendre que cela pourrait prendre un certain temps.



Nous pensons que le guide est formidable et nous espérons certainement qu'une fois que vous le tiendrez entre vos mains, vous penserez qu'il valait la peine de patienter... Travailler avec Nintendo a été un véritable honneur, et nous tenons à les remercier à nouveau d'avoir fait en sorte que le développement de ce livre se déroule aussi bien que n'importe quel projet que nous avons eu auparavant, bien qu'il se soit déroulé dans des circonstances vraiment sans précédent.