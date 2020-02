Animal Crossing : New Horizons : le guide officiel dévoilé

Alors qu'un Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons vient d'être confirmé (voir tous les détails ICI), on obtient, pour la toute toute première fois, des informations sur le guide officiel du jeu qui devrait accompagner la sortie du titre. Ce guide, repéré sur le site espagnol, Xtralife, sera édité par Future Press. Le guide donnera tous les conseils utiles pour bien s'installer sur l'île en listant toutes les applications disponibles mais aussi les items et les outils permettant notamment de créer ses propres objets- un des mécanismes forts de ce nouvel opus... Le guide fera aussi l'inventaire de tout ce qu'il est possible de cueillir, ramasser, attraper ou encore collectionner sur l'île afin de les exposer dans les musées. Il présentera aussi les articles exceptionnels des deux boutiques Tendo et Nendo et donnera des conseils pratiques pour engranger un maximum de clochettes.

Le guide sera en outre illustré de nombreuses photos d'îles merveilleuses qui pourront inspirer les joueurs pour créer leur petit paradis. A noter que le guide sera accompagné par un petit cadeau bonus : deux marque-pages aux couleurs du jeu. Pour le moment ce guide d' Animal Crossing : New Horizons (entièrement localisé) n'est annoncé qu'en Espagne au prix de 29,99€ 26,95€ mais nul doute que l'on devrait en entendre parler très prochainement ailleurs... Evidemment, nous vous tiendrons au courant.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Mais avant cela, un Nintendo Direct spécial devrait nous en apprendre plus sur le jeu dès jeudi- voir ici.

Animal Crossing ™: New Horizons vous emmène sur une île déserte que vous pouvez transformer pour en faire votre paradis personnel, habité par une communauté pleine de personnages singuliers. Ce guide est l'aide parfaite pour profiter pleinement de votre vie sur l'île et la meilleure référence pour ceux qui veulent tout faire.

S'acclimater: Nous vous aiderons à vous installer dans votre nouvelle maison insulaire dès que possible. Nos conseils utiles vous guideront et vous informeront sur tout ce que les nouveaux résidents devraient savoir.

Créez votre propre paradis: si vous souhaitez personnaliser votre île, la mer est la limite. Vous avez juste besoin des bons outils, d'un peu d'aide ... et peut-être d'informations privilégiées pour investir sur le marché du navet. Dans le guide, nous expliquerons tous les outils et applications. Et ne manquez pas nos conseils de conception et de planification financière!

Explorez et découvrez: les amateurs de musées apprécieront la beauté. Et c'est vous qui préparerez les expositions! Chaque naturaliste ou paléontologue en herbe a besoin d'un bon ouvrage de référence à consulter, et le nôtre propose une approche très pratique, axée sur la préservation. Vous ne manquerez aucun spécimen.

Achetez jusqu'à ce que vous en ayez marre: votre île ne serait pas un vrai paradis sans un endroit décent pour faire du shopping. Heureusement, dans la boutique Tendo et Nendo, vous aurez un catalogue de produits sensationnel. Les fashionistas et décorateurs d'intérieur trouveront tout ce qu'ils peuvent souhaiter.

De superbes photos: Voulez-vous explorer des destinations passionnantes sur des îles avec des communautés déjà établies et un volume de tourisme stable? Nous avons découvert des petites merveilles ! Sûrement dans nos séances photo, vous trouverez l'inspiration pour construire l'île de vos rêves.

Cadeaux spéciaux: les fans les plus fidèles du jeu adoreront les grands marque-pages que nous avons inclus, avec de belles illustrations des personnages et de nombreuses informations utiles. Nous avons également créé un calendrier en ligne pour contrôler les événements de l'île. Vous n'oublierez donc jamais les anniversaires des habitants de l'île !