Animal Crossing ! New Horizons - Attention ! Les voleurs et les pilleurs se jettent à l'eau depuis la dernière mise à jour

Depuis la semaine dernière et la mise à jour 1.3.0, il est possible de plonger et de nager dans la mer dans Animal Crossing : New Horizons. Un petit air de liberté très rafraîchissant qui non seulement ajoute une activité mais aussi de nouveaux mollusques et crustacés à collecter. Evidemment, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez barboter à plusieurs et vous amusez sur et sous l'océan avec vos amis mais aussi avec des inconnus... A ce propos, certains joueurs qui jusque-là ouvraient leur île à tout le monde ont publié des mises en garde sur les réseaux sociaux. En effet, alors qu'auparavant, il était possible de facilement délimiter un cadre de jeu (notamment avec des barrières) pour éviter que les hôtes indésirables se baladent partout sur l'île pour la saccager et pour la piller, désormais c'est plus difficile puisque, avec une simple combinaison de plongée, on peut faire le tour de l'île très facilement.

Ainsi, des joueurs japonais rapportent que des invités indélicats se sont servis de leur combinaison de plongée pour accéder à des endroits de l’île qui leur étaient pourtant interdit afin de piller et saccager tout ce qu'ils pouvaient, n'hésitant pas à piétiner des fleurs très rares ou à récupérer des plans entreposer à l'extérieur- il est vrai que le jeu a aussi un problème de place et de stockage...

A ce stade, difficile de se prémunir de ce genre de comportement, à moins de fermer son île aux inconnus. Sinon, une des précautions à prendre, c'est de consulter l'identité de chaque visiteur en appuyant sur la touche - de sa manette ( et de prendre en photo la carte.) En attendant de savoir si une solution pérenne sera trouvée à ce souci, retrouvez ci-dessous quelques tweets de joueurs japonais et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

