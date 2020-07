Plongez dès aujourd'hui dans la nouvelle mise à jour estivale d'Animal Crossing : New Horizons

C'est l'heure du grand bain dans Animal Crossing : New Horizons grâce à la première grande mise à jour de l'été qui est disponible depuis ce matin. On vous a déjà donné les principaux détails de cette mise à jour (voir notamment ici) qui ajoute enfin la possibilité de nager dans la mer mais aussi d'y plonger afin d'y pêcher à la main des fruits de mer et des crustacés qui viennent grossir la liste des créatures marines que l'on peut donner à Thibou. En ramassant des pétoncles vous pourrez par ailleurs, recevoir de nouveaux plans de bricolage de la série Sirène grâce à Pascal.

Néanmoins, pour pouvoir nager, il vous faudra impérativement revêtir une combinaison de plongée. Pour le moment, il y en a deux. La première est vendue dans la boutique de Méli et Mélo à 3000 clochettes . Quant à la seconde, elle s'échange contre 800 tickets Nook Miles dans les articles saisonniers proposés via le NookStop. Une combinaison plus accessible sachant qu'en contrepartie, il faut attendre une journée avant de pouvoir l'essayer, le temps de la recevoir dans sa boîte aux lettres. Evidemment, cela peut aussi prendre quelques secondes, le temps simplement de changer la date de sa console. A noter que la mise à jour annonce aussi la venue d'un nouveau Gulliver (ou quelqu'un lui ressemblant étrangement) histoire de varier un peu les plaisirs pour ceux qui en auraient un peu marre de rechercher toujours les mêmes circuits d’émetteur...

En résumé, voilà une mise à jour rafraîchissante pour cet été que l'on peut donc découvrir dès aujourd'hui en lançant tout simplement son jeu. A noter qu'une autre mise à jour estivale est programmée en août. Que rajoutera-t-elle ? Peut-être Tortiland, l'île tropicale de Tortimer ? On a tout le mois de juillet à patienter avant de le découvrir.En attendant vous pouvez jeter un œil sur nos premiers plongeons en vidéo ci-dessous.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.