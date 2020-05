Les fossiles d'Animal Crossing inspirent une recette de macarons

Jusqu'où irons nous ? Nous avons déjà eu droit au gâteau aux carottes puis au gâteau Raymond... Et voilà qu'aujourd'hui, on découvre les macarons fossiles d'Animal Crossing : New Horizons créés par un dénommé Jordy. Du cream cheese, des myrtilles et un petit je-ne-sais-quoi et le tour et joué ! Basés sur une recette de macarons aux myrtilles, que vous pouvez retrouver (en anglais) ici que Jordy a adapté et surtout sublimé en leur rajoutant les fameux motifs des fossiles, ces macarons fossiles rejoignent donc les autres recettes inspirées du jeu. A ce rythme, on devrait pouvoir sortir un livre de recettes avant l'été. Pour vous mettre en appétit, retrouvez des images de ces mignardises sur cette page.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.