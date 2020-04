Recette du gâteau d'anniversaire d'Animal Crossing : New Horizons

Rosanna Pansino de Nerdy Nummies a publié sur sa page Youtube la vidéo de la recette d'un des gâteaux d'anniversaire d'Animal Crossing : New Horizons, Il s'agit d'un carrot cake assez généreux que Rosanna Pansino a adapté d'une de ses recettes après avoir vu son compagnon jouer à Animal Crossing : New Horizons. Mais attention, autant vous prévenir, si vous avez pris du poids pendant le confinement, ce n'est pas le genre de gâteau qui va vous aider à en perdre. Au contraire, rien qu'en le regardant, vous risquez de prendre quelques kilos supplémentaires.

En réalité, le gâteau est composé de deux gâteaux montés avec de la crème au beurre et décoré avec des petites carottes en pâte à sucre...Retrouvez les ingrédients et les étapes principales de la recette ci-dessous ainsi que la vidéo publiée par Rosanna Pansino. Pour un effet, peut-être moins spectaculaire, vous pouvez sans doute ne faire qu'un gâteau coupé en son milieu, une fois cuit. dans ce cas,il suffit de tout diviser par deux.

Recette du Carrot Cake d'anniversaire d'Animal Crossing : New Horizons

Ingrédients (pour deux gâteaux) :

420 gr de farine tout usage

4 gros œufs

340 grammes de beurre fondu

600 g carottes râpées

720 g de sucre brun foncé

4 cuillères à café de cannelle moulue

1/4 cuillère à café de muscade moulue

1 cuillère à soupe de levure à gâteau

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

1 1/2 cuillère à café de sel

2 cuillères à café d'extrait de vanille

Dans le bol du robot, ajouter tous les ingrédients secs (farine, sucre, cannelle, muscade, levure, bicarbonate et sel) et bien les mélanger. Dans un bol à côté, battre et mélanger le beurre fondu, la vanille liquide et les œufs.Verser ensuite le mélange beurre sur les ingrédients secs et bien mélanger. Une fois que la pâte est lisse, rajouter les carottes râpées petit à petit, en mélangeant à l'aide d'une spatule. prendre ensuite deux moules identiques (entre 15 et 20 cm) beurrés et chemisés de papier sulfurisé. Préchauffer le four à 180° et enfourner les deux gâteaux de 45 à 55 minutes selon les fours (en surveillant la cuisson.)

Pendant la cuisson, vous pouvez réaliser des petites carottes en pâte à sucre que l'on peut trouver facilement dans le commerce désormais. Rosanna Pansino utilise de la pâte à sucre aux marshmallows- plus rare en France métropolitaine. Il existe des recettes maison pour faire sa propre pâte à sucre, facilement trouvables sur le net (notamment ici.) Vous pouvez aussi utiliser de la pâte d'amande voire de vraies petites carottes.

Une fois les gâteaux cuits, les sortir du four et les laisser refroidir complètement avant de les assembler avec de la "buttercream" (voir une recette classique ci-dessous) en vous aidant d'une poche de préférence. Une fois les gâteaux garnis et recouverts de crème, il suffit de les décorer et c'est prêt ! N'hésitez pas à vous aider de la vidéo.

Il existe de nombreuses recettes de buttercream. En voici une "classique" qui a fait ses preuves.

Recette de buttercream classique

Ingrédients :

300 g de beurre à température ambiante (sortez-la au moins 2h avant de l’utiliser)

700 g de sucre glace

6 cas de crème liquide

4 cc d’extrait de vanille

Battre le beurre dans un robot avec la feuille, en pommade jusqu'à ce qu'il devienne un peu mousseux. Ne pas arrêter de battre et ajouter le sucre glace tamisé (en pensant de temps en temps à racler les bord du bol. Ajouter la vanille puis un peu de crème mais attention à ce que l'appareil ne soit pas trop liquide. Si c'est trop liquide rajouter un peu de sucre, si c'est trop compact, ajouter un peu de crème.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Youtube