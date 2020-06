Plongée, masque et tuba, festival Tanabata : nouveaux détails sur la mise à jour d'Animal Crossing : New Horizons

On vous l'annonçait hier, une nouvelle mise à jour est attendue le 3 juillet dans Animal Crossing : New Horizons qui ajoutera notamment la plongée, de nouvelles créatures marines à capturer et à apporter au musée de Thibou qui va s'agrandir une nouvelle fois mais aussi la venue de Pascal sans parler de l'eternel retour de Gulliver- à moins que ce ne soit son frère...

Grâce au site internet officiel japonais d'Animal Crossing : New Horizons, de nouvelles informations nous parviennent. retrouvez ci-dessous tous ces nouveaux détails :

Combinaison de plongée

En vous rendant dans la boutique tenue par Méli et Mélo vous pourrez obtenir une combinaison de plongée contre 3000 clochettes

Une autre combinaison de plongée pourra être obtenu contre 800 Nook Miles via le Nook Stop de la mairie ou par l'application du NookPhone

Masque et tuba gratuits après la mise à jour

Snorkel gratuit après la mise à jour

Après la mise à jour, en remerciement, les joueurs recevront dans leur boîte aux lettres un masque/ tuba

La couleur du tuba sera (à priori) aléatoirement rouge, jaune ou bleu.

Festival Tanabata

Pour célébrer le festival Tanabata qui est une tradition au Japon durant laquelle les japonais porte le yukata et en décorant un arbre avec des feuilles de bambou, il sera possible d'obtenir un nouvel article saisonnier nommé le bambou à souhait

Il sera disponible pour une durée limitée via le NookStop

La prochaine mise à jour signera l’arrivée des fonctionnalités et personnages suivants dans le jeu : C’est l’heure du grand bain ! – Munis d’une combinaison de plongée, explorez les eaux qui entourent votre petit bout de terre. En plongeant de-ci de-là, découvrez et collectez les différentes créatures marines qui peuplent les eaux environnantes, offrant ainsi l’occasion parfaite de remplir encore un peu plus le musée et de savourer de nouvelles anecdotes contées par Thibou. Les bons plans de Pascal – au cours d’une brasse vous risquez de tomber sur une nouvelle tête ! Ce cher Pascal semble s’intéresser aux pétoncles et, si vous en avez en votre possession il vous demandera si vous voulez les lui donner. En remerciement, il vous offrira des plans de bricolage permettant de fabriquer des objets de la série sirène. Gulliver ? – Après avoir téléchargé la mise à jour gratuite, vous retrouverez échouée sur la plage une silhouette familière... mais aux allures de pirate. Ce drôle de personnage ne manquera en tout cas pas de vous récompenser si vous prenez le temps de lui venir en aide. Une autre mise à jour est prévue au début du mois d’août.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Nintendo