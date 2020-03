Animal Crossing : New Horizons en tête des ventes de jeux vidéo cette semaine en France

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone. Un top important puisqu'il concerne la semaine du 16 au 22 mars 2020 qui marque les débuts d'Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch. A l'arrivée, malgré le confinement, le nouveau jeu de la célèbre licence arrive en tête des ventes cette semaine en France... Un bon signe même s'il faudra attendre les premiers chiffres de vente et suivre leur évolution au cours des prochaines semaines...

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 16 au 22 mars 2020

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Sell