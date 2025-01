Nintendo Switch : le mystère des "jeux globuleux"

Ce n'est pas une défaillance de votre écran (n'essayez donc pas de régler l'image). Ce n'est pas non plus un poisson d'avril- mais peut-être un poisson de décembre ? Et c'est dans tous les cas une drôle d'histoire.

IGN nous rapporte que pour Noël, certains acheteurs de jeux Nintendo Switch auraient eu la désagréable surprise de découvrir dans le boitier de leur jeu, non pas une cartouche mais un oeil mobile. Et ce ne serait pas la première fois que cela arriverait car de telles mésaventures auraient déjà été signalées en 2023...

Ces yeux globuleux étranges (accompagnés de deux morceaux de plastique noir) auraient été retrouvés dans de nombreux jeux différents, tous scellés, comme Luigi's Mansion 2, Super Mario Party Jamboree ou Animal Crossing : New Horizons et proviendraient de différentes enseignes comme Walmart, Best Buy ou Target.

Titillé par cette histoire, et fleurant peut-être le canulard, le journaliste d'IGN a essayé d'y voir plus clair en contactant plusieurs joueurs, à priori, touchés par le phénomène. Certains lui ont paru très crédibles... Cependant, il n'y a aucune preuve.

Le journaliste aurait alors tenté de remonter la piste de ces "jeux globuleux" en téléphonant à un magasin Walmart censé en avoir vendu plusieurs... Seulement, après avoir galéré pendant plus d'une heure sans obtenir la moindre réponse, il serait tombé sur un employé qui l'aurait vite aiguillé vers un autre service, qui , à son tour, aurait préféré lui passer directement le responsable- avant de raccrocher.

Mais que se passe-t-il, bon sang d'une moustache de pipe en bois !

Alors qu'aucun autre magasin n'avait pris la peine de répondre à ses appels, le service des relations publiques de Walmart a fini par prendre contact avec le journaliste. Le magasin mènerait actuellement une enquête interne pour savoir d'où pourrait venir le problème- et si problème, il y a...

A ce stade, donc, l'affaire des "jeux globuleux" reste un mystère.

Certains pensent que la personne (?) qui remplace les jeux par un oeil mobile, le fait de façon à tromper les acheteurs qui voudraient éventuellement vérifier leur jeux en secouant la boîte (c'est diabolique). D'autres pensent qu'il s'agit d'une blague d'internet...

Quoiqu'il en soit, vous voilà prévenu.

Evidemment, si vous avez déjà trouvé un oeil mobile dans votre boîte de jeu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires ! Et tant qu'on y est : bonne année !

Source : Ign