Vous venez de vous faire rickroller dans Animal Crossing : New Horizons

Le "rick-rolling" est une des plus vieilles blagues des internets. Vous recevez un message du genre "découvrez le dernier trailer du nouveau Zelda", vous cliquez sur le lien et vous tomber sur "ça" : vous venez de vous faire rickroller ! Si la blague a fini par tomber en désuétude (comme le mot désuétude d'ailleurs) elle n'a jamais vraiment disparu et régulièrement, on la retrouve là où on l'attend le moins, notamment, récemment dans Fortnite ou encore, comme ici dans Animal Crossing : New Horizons ! Cette fois, Rick Astley et son fameux Never Gonna Give You Up sont de retour grâce à Withnailmarwood, un super fan d'Animal Crossing qui a pris du temps pour refaire le clip original de la fameuse chanson dans Animal Crossing : New Horizons. Le résultat parle de lui-même comme vous pourrez le constater avec les vidéos ci-dessous (dont une qui compare l'original à la version AC.)

