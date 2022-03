Créez vos icônes personnalisées grâce aux missions et récompenses ajoutées au Nintendo Switch Online

Depuis ce jour, le Nintendo Switch Online accueille une nouvelle option : Missions et Récompenses. Il s'agit d'inciter les joueurs à utiliser les fonctions en ligne de la Nintendo Switch et bien sûr à promotionner le Nintendo Switch Online. Le principe est simple : toutes les semaines des "missions" sont proposées aux abonnées du Nintendo Switch Online permettant de gagner des points Platine. Pour rappel, les points Platine sont des points que l'on obtient très facilement en jouant aux jeux mobiles Nintendo et désormais donc, en remplissant certaines missions.

Missions

Les missions sont simples :

Utiliser l'application Nintendo Switch Online

Jouer en ligne au moins une fois par semaine

Utiliser le Cloud de données de sauvegarde au moins une fois par semaine

Jouer au jeu du mois 'le premier Super Mario Bros.

Chaque mission vous rapporte quelques points Platine, entre 30 et 50, qui s'ajoutent à vos points déjà gagnés.

Récompenses

Vous pouvez ensuite échanger vos points Platine avec des récompenses qui se décomposent en trois parties :

Des personnages

des fonds

des cadres.

En ce moment, vous pouvez retrouver des personnages et des décors de Super Mario Odyssey et d'Animal Crossing : New Horizons sachant qu'ils ne sont disponibles que pour une durée limitée puisqu'ils changent tous les mardis. Ensuite, en combinant les différents éléments obtenus, vous pouvez créer une icône Nintendo Switch personnalisée. Notez que malheureusement, on ne peut pas (pour le moment du moins) utiliser les fonds comme thème de la console... Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour ce sera possible et que Nintendo permettra même de classer ses jeux dans des dossiers.