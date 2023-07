Nintendo annonce une nouvelle vague de promotion avec le Festival du Multijoueur sur Nintendo Switch - Animal Crossing : New Horizons et Mario Party Superstars à des prix inédits

Tenez-vous prêt ! Si un jeu multi vous fait de l'œil sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous seriez bien avisé de patienter un peu puisqu' à partir du 1er août , Nintendo va lancer une nouvelle vague de promotion centrée sur les jeux multijoueurs. Parmi les jeux concernés : Animal Crossing : New Horizons et Mario Party Superstars dont les versions numériques bénéficieront de "remises inédites". Mieux : à partir du 25 août, "les abonnés Nintendo Switch Online pourront également essayer gratuitement la version complète de trois jeux multijoueurs ". Pour le moment, on ne sait pas de quels jeux il s'agit mais évidemment, on vous en reparle très vite et comptez sur nous pour vous faire une petite sélection des meilleures promotions à ne pas rater.

Retrouvez ci-dessous le programme du Festival du Multijoueur :

À partir du 1ᵉʳ août : promotion « points or » Jusqu'au 16 août, vous pouvez récupérer 20 % du montant de votre achat en points or sur une sélection de titres multijoueurs si vous êtes abonné au service Nintendo Switch Online, ou 10 % si vous n'y êtes pas abonné. À partir du 17 août : offre multijoueur Vous pourrez aussi bénéficier de remises sur des centaines de titres multijoueurs, et notamment de remises inédites sur les versions numériques d'Animal Crossing: New Horizons et de Mario Party Superstars ! Revenez faire un tour par ici dès le 17 août pour plus d'informations. À partir du 25 août : jeux à l'essai Plus tard courant août, les abonnés Nintendo Switch Online pourront également essayer gratuitement la version complète de trois jeux multijoueurs ! Restez à l'écoute pour savoir quels seront les titres concernés.

Source : Nintendo