Animal Crossing : New Horizons s'installe tout l'été à l’aquarium SEA LIFE PARIS

Animal Crossing : New Horizons restera l'un des phénomènes de la Nintendo Switch avec 45,36 millions d'exemplaires écoulés dans le monde (au 31 mars 2024) mais aussi un des jeux liés au confinement quasi mondial décrété début 2020 (ça parait si loin déjà !)

Aujourd'hui, tous les enfants connaissent Marie et Tom Nook, et leur petit monde paradisiaque. Pas étonnant donc, aujourd'hui de retrouver l'univers d'Animal Crossing : New Horizons au cœur d'une "expérience immersive et ludique" à l’aquarium SEA LIFE PARIS Val d'Europe.

Sans coûts supplémentaires, les visiteurs de l'aquarium vont pouvoir durant tout l'été, rencontrer leur personnages favoris et participer à un rallye-tampon, les incitant à repérer des poissons et des créatures marines, dont certaines présentes dans le jeu. Pour en savoir plus retrouvez la présentation de l'expérience ci-dessous ainsi que quelques vidéos trouvées sur le net;

Plus de détails sur le site de l’aquarium SEA LIFE PARIS Val d'Europe.

Du 6 juillet au 31 août , plongez dans un univers unique et apaisant avec l’animation « Animal Crossing: New Horizons » et sa formule « Évasion île déserte » à l’aquarium SEA LIFE PARIS Val d’Europe. La série de jeux vidéo et de simulation de vie, développée par Nintendo, offre une expérience immersive dans un monde où vous pouvez construire la vie que vous voulez tout en interagissant avec des villageois hauts en couleurs.

UNE PREMIÈRE EN EUROPE

Pour la première fois, le célèbre jeu de simulation de vie « Animal Crossing: New Horizons », qui a conquis plus de 45 millions de fans depuis son lancement en mars 2020, s’associe à SEA LIFE pour une expérience immersive en France. Ce partenariat permet aux visiteurs de découvrir la faune marine à travers les yeux des personnages emblématiques du jeu.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET LUDIQUE

L’aquarium SEA LIFE PARIS, appartenant à Merlin Entertainments, le second groupe de loisirs au monde et faisant partie du plus vaste réseau d’aquarium dans le monde, est l’endroit idéal pour accueillir cette aventure inédite. Avec ses 9 zones thématiques, de l’Amazonie à l’Antarctique, et ses 2250 animaux marins, les visiteurs pourront explorer un environnement riche et diversifié.

Laurent Tareau, directeur général de SEA LIFE PARIS Val d’Europe, se réjouit de cette collaboration : « Nous sommes fiers de nous démarquer et de proposer, avec nos confrères des SEA LIFE de Blankenberge, Scheveningen et Berlin, une expérience inédite en Europe. Nos visiteurs vont pouvoir vivre une aventure enrichissante, ludique et dépaysante en famille ou entre amis. »

ACTIVITÉS ET RENCONTRES

Munis d’un guide d’excursion, les visiteurs partiront à la découverte des îles Sea Life, rencontreront Tom Nook et les résidents comme Aurore et Octave, et découvriront de nombreuses créatures marines. Une fouille aux fossiles permettra de retrouver les ancêtres de la vie marine, tandis que les explorateurs rechercheront Gulliver, échoué sur les plages de SEA LIFE.

Les visiteurs auront le plaisir de collectionner des tampons des habitants des Iles SEA LIFE et de rencontrer en exclusivité les mascottes Tom Nook, Marie et Kéké Laglisse. À la fin de leur visite, les fans pourront se procurer des produits dérivés d’« Animal Crossing: New Horizons » à la boutique de l’aquarium.

Cette expérience fait partie intégrante de la visite à SEA LIFE et ne nécessite pas de billet spécial.