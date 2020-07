Animal Crossing : New Horizons - Le guide de démarrage et un sac réutilisable Dodo Airlines exclusif sur My Nintendo

Si vous êtes fans d' Animal Crossing : New Horizons, vous serez peut-être intéressé par le guide du jeu édité en français par Futurepress (voir détails ICI.) Si vous hésitez ou que vous ne le trouvez pas, vous pouvez cependant vous en faire une première idée avec la version numérique "guide de démarrage" disponible sur My Nintendo contre 75 points platine . Vous y retrouverez 35 pages d'astuces pour bien commencer à jouer. Plus de détails sur My Nintendo.

Le guide de démarrage pour Animal Crossing: New Horizons vous aidera à vous installer sur votre île paradisiaque. Il contient des astuces sur les commandes de base et le choix de votre île, et révèle comment exploiter tout le potentiel des applications de votre NookPhone. Les joueurs qui se plongent dans un jeu Animal Crossing pour la première fois peuvent également y apprendre les objectifs du jeu. Tout le contenu du guide de démarrage est extrait du guide compagnon officiel d'Animal Crossing: New Horizons, un ouvrage de 432 pages publié par Future Press.

Par ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez obtenir, contre 400 points Platine, un sac réutilisable Dodo Airlines exclusif. Collectionneurs compulsifs, tenez-vous donc prêts !

