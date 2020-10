Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 40 en France - un Bandicoot s'invite sur le podium

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 40 (du 28 septembre au 2 octobre ) qui nous est proposé, avec cette fois-ci un Bandicoot qui s'incruste sur le podium.

Nous retrouvons pour cette 40ème semaine Crash Bandicoot 4 : It's About Time à la première position, plus de 20 ans après les fans de la série semblent être toujours présents. C'est ensuite Super Mario 3D All-Stars qui se glisse à la deuxième position. Nous le rappelons, le jeu compile les 3 premiers Super Mario 3D en 1 dans une version HD mais dont la production est limitée et se terminera le 31 mars 2021 . Et c'est Animal Crossing : New Horizons, la tendance de cette année, qui est à la troisième position. Surprise, nous changeons d'univers car un nouvel arrivant fait son entrée et c'est Star Wars : Squadrons qui termine sa course cette semaine à la quatrième place. Et nous retrouvons à la cinquième position l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe.