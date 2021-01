Animal Crossing : New Horizons nous présente ses bonnes résolutions en vidéo pour cette année 2021

Une nouvelle page vient de se tourner, laissant 2020 derrière nous pour nous concentrer sur cette année 2021. Comme chaque 1er janvier, c'est l'occasion pour nous de faire quelques bonnes résolutions, que ce soit s'entretenir davantage, perdre un peu de poids, ou encore se lancer dans de nouveaux projets. Le titre phare de l'année 2020, Animal Crossing : New Horizons, espère quant à lui ne pas être oublié de sitôt, et nous présente également ses bonnes résolutions pour 2021 en vidéo.

Nous vous laissons retrouver Marie accompagnée de nos voisins virtuels pour la formulation de ces bonnes résolutions, et nous attendons impatiemment de voir quelles nouveautés seront au programme courant 2021 pour améliorer le contenu de Animal Crossing : New Horizons, et donner l'envie aux joueurs de s'y replonger de temps en temps.