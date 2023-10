Pikmin : d'adorables petits bulborbes automates mécaniques en approche dans les magasins Nintendo au Japon

Avec Pikmin 4, la licence Pikmin aurait-elle trouvée son Animal Crossing : New Horizons, à même de la faire connaître auprès d'un très large public ? Nintendo semble le croire et met désormais la licence en avant, notamment en créant un site spécial mais aussi en élargissant sa gamme de jouet. Ainsi, on découvre que dans les magasins japonais de Nintendo à Tokyo et Osaka (et, bientôt, à Kyoto) il sera bientôt possible d'acheter d'adorables petits bulborbes automates mécaniques à remonter. Des petits jouets vintages dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous. Disponibles en deux versions, on ne sait pas encore quand ces Bulborbes mécaniques sortiront mais ils devraient être exclusifs aux stores japonais de Nintendo.

Pour rappel, Pikmin 4 est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

NOTRE TEST DE PIKMIN 4 EST A LIRE ICI

