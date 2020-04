Animal Crossing : New Horizons : la chasse aux œufs est ouverte

Comme prévu depuis aujourd'hui , un premier événement de saison est disponible dans Animal Crossing : New Horizons. Il s'agit de la Fête des œufs qui durera jusqu'au 12 avril. Durant cette période, il sera possible de récupérer des plans spéciaux et surtout de collecter diverses ressources exceptionnelles : des œufs de Pâques disséminés dans toute l'île, cachés au milieu des ressources habituelles.. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo spéciale ci-dessous et pour plus d'infos, voir notre news dédiée.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test quia rrivera bien un jour (si, si...) vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.