Tomb Raider : le compte Twitter officiel partage des QR codes pour Animal Crossing : New Horizons

Décidément, Animal Crossing : New Horizons est partout ! On retrouve ainsi le jeu de Nintendo sur le compte Twitter de Tomb Raider qui, la semaine dernière, a partagé une tonne de QR Codes permettant d'habiller son personnage comme LARA mais aussi de décorer son île avec des tas d'images et d'illustrations à la gloire de Tomb Raider. Retrouvez-en quelques-uns sur cette page. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ICI et pour récupérer les QR Codes, c'est par-là que ça se passe.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.