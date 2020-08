Animal Crossing : New Horizons : visitez en rêve une île dédiée à The Legend of Zelda

Si vous jouez à Animal Crossing : New Horizons vous savez sûrement que suite à la mise à jour 1.4.0 (voir détails ICI) vous pouvez désormais accéder au monde des rêves en vous couchant dans n'importe quel lit. Ce monde de rêve vous permet de visiter les îles de vos amis ou d'inconnus à des moments choisis : lors d'une fête, d'une pluie d'étoile filante, en plein soleil, etc... Les seules conditions pour y accéder, c'est d'abord d'être abonné au Nintendo Switch Online et ensuite d'avoir le code d'un rêve sachant que le jeu n'en propose aucun...

A ce propos, si vous avez du mal à trouver des codes, nous vous en donnons un déniché sur le net : DA-9114-1462-2579 qui vous emmènera dans un rêve conçu spécialement pour les fans de Zelda. Vous y retrouverez en effet des endroits, des objets et des visages familiers... Pour avoir un aperçu de cette île de Legend, son créateur a réalisé une vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

I created a trailer for my Zelda themed island, I hope you all enjoy it. My dream address is DA-9114-1462-2579 if you want to come explore. #dreamaddress #acnhdreamaddress #acnh #animalcrossing #Zelda pic.twitter.com/welCrXbRq5