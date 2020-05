Le générique des Power Rangers refait dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons n'en finit plus d'inspirer les joueurs. La preuve, une nouvelle fois avec un petit clip qui reproduit le générique de la série Power Rangers. Réalisée par un certain Mickey Whittaker, cette vidéo fera plaisir aux fans des Rangers qui y reconnaîtront leurs héroïnes et leurs héros préférés. Vous pouvez la retrouver sur cette page.

