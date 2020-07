Gyroïde, cuisine, couture... Les secrets cachés de la mise à jour gratuite d'Animal Crossing : New Horizons

Dès qu'une mise à jour débarque dans Animal Crossing : New Horizons (voir les détails ICI) vous pouvez être sur que le datamineur Ninji va aller farfouiller dans le code du jeu pour y déceler des changements pouvant annoncer de futures mises à jour... On lui doit notamment des infos sur la météo (ici), les déménagements des villageois (là), les fourberies de Rounard (ici) et même sur la fréquence d'apparition des personnages spéciaux (voir LA.)

Avec la mise à jour 1.4.0 d'Animal Crossing : New Horizons, à priori pas de grosses surprises puisque Nintendo semble avoir tout annoncé (Serena, feux d'artifice, archivage...) mais en cherchant bien, Ninji a déniché quelques indices qui pourraient annoncer de nouveaux plans concernant la cuisine. En effet, entre les nouveaux dialogues et les nouvelles réactions des villageois, les nouveaux objets de fêtes pour les feux d'artifices et les références aux sauvegarde des données, le datamineur aurait trouvé des traces d'objets nommés "VgtTomato", "VgtWheat", "VgtSugarCane", "VgtPotato", ‘VgtCarrot’ ou encore "VgtSquash".

Pourra-t-on bientôt cuisiner différents plats ? C'est possible... Ninji aurait, en outre, trouvé des éléments laissant penser à de nouveaux plans concernant la couture. Il aurait aussi trouvé la trace d'un nouveau buisson (nommé Plumeria) ainsi qu'un objet nommé "35_Gyroid". Les Gyroïdes présents dans tous les opus, et qui dans Animal Crossing : New Horizons ne font plus que de la figuration, vont-ils reprendre du service ?

Evidemment, même si les trouvailles de Ninji se sont souvent révélées pertinentes, il ne faut pas oublier que pour le moment, il ne s'agit que de suppositions et de rumeurs. Une prochaine mise à jour gratuite à déjà été annoncée pour septembre, on verra bien d'ici là, ce que Nintendo nous prépare...

