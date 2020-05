Animal Crossing : New Horizons : comment optimiser ses chances de recevoir en cadeau des œuvres d'art

Dernièrement, le musée de Thibou d'Animal Crossing : New Horizons s'est agrandi avec une aile dédiée aux œuvres d'art impliquant d'entreprendre une nouvelle collection pour la remplir. Le problème c'est que les œuvres d'art sont rares puisque pour en acquérir, il faut que le Rounarama de Rounard fasse une escale sur l'île, ce qui arrive une ou deux fois par mois et qu'en plus, il y a de fortes probabilités de se retrouver avec des faux ! On vous a déjà expliqué tout ceci ICI dans une news dédiée aux magouilles de Rounard mais pour résumer, à moins de trouver une astuce ou d'avoir pas mal d'amis pour aller sur leur île quand Rounard s'y trouve, terminer la collection d’œuvres d'art s'annonce plutôt ardu.

Pour autant, tout n'est par perdu car il existe un autre moyen pour obtenir des œuvres d'art : s'en faire offrir par ses voisins ! En effet, les villageois n'offrent pas simplement des combinaisons de gym ou d'autres trucs plus ou moins sans intérêt, ils peuvent aussi offrir des tableaux et des sculptures... Mais là, encore, si on en croit le datamineur Ninji, que l'on commence à bien connaître, tous les villageois ne sont pas de généreux mécènes... Si tout n'est pas encore très net, il a repéré quatre personnalités susceptibles d'offrir des œuvres d'art dont une qui n'offre que des faux ! Retrouvez ces personnalités ci-dessous et pensez-y lorsque vous déciderez d'accueillir ou de rejeter de nouveaux habitants.

Personnalités susceptibles d'envoyer d'offrir des œuvres d'art :

Les villageois des familles Sportif et Paresseux peuvent vous envoyer des œuvres d'art fausses ou vraies

et peuvent vous envoyer des œuvres d'art fausses ou vraies Les personnages de la famille Versatile n'enverront que des sculptures (vraies ou fausses) Vous pourrez aussi recevoir des Toiles Sauvages de leur part, là encore vraie ou fausses...

n'enverront que des sculptures (vraies ou fausses) Vous pourrez aussi recevoir des de leur part, là encore vraie ou fausses... Les villageois Chic par contre n'enverront que des faux !

Apparemment, ce sont les seules personnalités qui peuvent envoyer des œuvres d'art. Mais si d'autres détails nous parviennent, nous mettrons à jour cette news.

