Animal Crossing : New Horizons : la mise à jour est disponible - Toutes les infos

Comme annoncé, il y a deux jours, Animal Crossing : New Horizons vient de recevoir une mise à jour qui ajoute quelques nouveautés dont certaines accessibles dès aujourd'hui, d'autres que l'on découvrira tous le long du printemps... Ainsi dés aujourd'hui, Racine vient vendre ses buissons et Rounard, ses œuvres d'art. Par ailleurs, le musée s'agrandit en accueillant une salle réservée à l'art. par la suite, une île spéciale pourra être visitée le 1er mai et en juin, la saison des mariages permettra de retrouver Risette et Serge... Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les nouveautés de la mise à jour ainsi que nos vidéos spéciales.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos new précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.