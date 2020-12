Top 10 des jeux vidéo les plus recherchés en 2020 sur Google

Comme chaque fin d'année, c'est l'heure (déjà des bilans.) C'est notamment le cas de Google qui a publié toutes les tendances de l'année basée sur les sujets les plus recherchés dans le monde, mais aussi par pays, dans différents domaines : politique, cinéma, littérature, sport... Ou encore jeux vidéo. L'occasion de constater que les jeux mobiles ont eu la côte cette année. En ce qui concerne Nintendo, c'est bien sûr Animal Crossing qui arrive en tête des recherches et se classe huitième dans le top 10 des tendances jeux vidéo mondiales en 2020. Retrouvez le top ci-dessous et toutes sortes de données sur le site Google Trends.

Jeux Vidéo : Top des recherches globales en 2020 sur Google

Among Us Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant Genshin Impact The Last of Us 2 Ghost of Tsushima FIFA 21 Animal Crossing Call of Duty: Warzone Dragon Quest Walk

Source : Google