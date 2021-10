Animal Crossing New Horizons : Happy Home Designer, que se passera-t-il à la fin de votre abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel ?

Vous le savez désormais, Animal Crossing : New Horizons va avoir droit à son DLC dès le 5 novembre prochain (en même temps que la mise à jour finale de contenu gratuit sur le jeu) et portera le doux nom d'Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise. Dans ce DLC vous devrez cette fois-ci aménager les intérieurs des autres habitants de vos îles en répondant à leurs cahiers des charges, à la manière d'Animal Crossing Happy Home Designer sorti sur Nintendo 3DS en 2015 .

Si ce contenu sera disponible à l'achat pour 24,99 euros, sachez qu'il vous sera aussi possible de vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour pouvoir en bénéficier "gratuitement" (ou contre le prix de cet abonnement). Ainsi pour 39,99 euros par ans (ou 69,99 euros à 8 par ans) -Consultez notre article récapitulatif sur le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel en cliquant ici- vous pourrez vous épargner l'achat de ce DLC en l'intégrant dans un pack. Mais cela soulève une grande question, que se passera-t-il à la fin de votre abonnement ? Allez-vous garder accès à ce DLC ou bien allez-vous perdre votre DLC et votre progression ? Face à toutes ses questions, Nintendo s'est fendu d'une réponse au site américain eurogamer, vous pouvez en lire notre traduction ci-dessous :

Les joueurs peuvent toujours continuer à accéder à certaines choses qu'ils ont déverrouillées dans Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sur leur île principale, y compris l'ajout de comptoirs, de cloisons, ainsi que l'ajout d'éclairage ambiant et de paysages sonores, même si leur accès à Animal Crossing : New Horizons - Happy Home Paradise est suspendu. Cependant, il ne sera pas possible de visiter la station balnéaire si les joueurs perdent l'accès au DLC. Pour pouvoir visiter la station balnéaire et répondre à nouveau aux demandes de conception de maisons de vacances, vous devrez acheter le DLC séparément ou renouveler l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Voilà qui est clair, vous garderez ainsi les ajouts d'objets sur votre propre île mais vous ne pourrez plus visiter la station balnéaire. Pour y remédier vous aurez le choix entre vous réabonner ou bien vous devrez acheter le DLC séparément pour cette fois-ci garder votre accès à vie.

Source : Eurogamer