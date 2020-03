Animal Crossing : New Horizons reçoit une mise à jour pour corriger le glitch permettant de dupliquer les objets

Animal Crossing : New Horizons reçoit ce jour une mise à jour qui le fait passer en version 1.1.1 . Une mise à jour qui officiellement n'a pour but que de corriger un "bug grave affectant l'équilibre du jeu". Ce bug est en fait un glitch qui permet de dupliquer à l'envi les objets du jeu et notamment les clochettes en faisant une manipulation avec un ami... Un bug qui a fait le tour du web à une vitesse folle notamment grâce à une vidéo de GameXplain (retirée depuis) qui a permis à certains joueurs de s'enrichir plus que de raison et même de faire du trafic d'objets rares !

A partir aujourd’hui, il ne sera donc plus possible de dupliquer ne serait-ce qu'un brin d'herbe sachant que si la mise à jour ne vous est pas proposée directement, elle reste obligatoire pour se connecter au net.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test qui a pris du retard, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Nintendo