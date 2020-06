Découvrez un outil pour prédire la pluie, les étoiles filantes, les arcs-en-ciel ou encore les aurores boréales dans Animal Crossing : New Horizons

Dans le sillage du succès d'Animal Crossing : New Horizons, différentes personnalités ont émergé... Le datamineur Ninji en fait clairement partie. On vous a relayé déjà plusieurs de ses "découvertes" permettant de mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Pourquoi, par exemple certains voisins veulent déménager (ici) ou encore quelles sont les probabilités de se faire rouler dans la farine par Rounard (là.) Dans son genre, il est infatigable. La preuve encore une fois, avec un nouvel outil de sa confection permettant de prédire à la seconde près, le temps qu'il fera sur son île, s'il y aura du brouillard, du soleil, de la pluie... Et même de prédire les pluie d'étoiles filantes, les arcs-en-ciel ou encore les incroyables aurores boréales.

L'outil s'appelle MeteoNook et fonctionne via navigateur. En pratique, il faut indiquer plusieurs données précises, ce qui oblige à jouer pendant un petit temps de façon à noter différents faits heure par heure (pluie, nuage, arc-en-ciel- vent, etc.) Pour autant, c'est tout de même assez fascinant. Grâce à cet outil, on visualise aussi mieux comment la météo fonctionne dans le jeu : Il y a le temps clair, ensoleillé, nuageux, pluie fine, pluie (ou neige en hiver) forte pluie (ou forte neige en hiver.) C'est un peu compliqué surtout si vous n'êtes pas bon en anglais... Dans ce cas, on vous conseille de traduire la page d'explication pour bien comprendre. Mais voici un exemple de ce que cela peut donner en vue globale et jour par jour; Pour en savoir plus et essayer cette application originale via votre navigateur, rendez-vous ici.

