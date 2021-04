Animal Crossing : New Horizons : petit récapitulatif de la chasse aux œufs avec Albin

Hier, c'était la fête des œufs dans Animal Crossing : New Horizons, pour ne pas dire la fête de Pâques. Cétait donc hier que vous pouviez retrouver Albin, le petit lapin (qui n'est pas du tout un habitant dans un costume) qui pouvait vous donner des cadeaux si vous lui trouviez un œuf de chaque type (sachant qu'il en existe six différents : aquatique, aérien boisé, feuillu, minéral et terrestre) et si vous réussissez à fabriquer tous les objets liés à l'évènement. Si jamais vous l'avez loupé... Pas de panique, Albin reviendra l'année prochaine ! Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, retrouvez notre vidéo de notre chasse (un peu fainéante, faut le dire) ci-dessous

Pour le reste, on vous a déjà fait un guide l'année dernière et, l'événement étant le même, il est toujours d'actualité. Retrouvez aussi la news sur les nouveaux objets disponibles en 2021 :

Notez que les cerisiers sont en fleurs désormais et que les pétales virevoltent un peu partout. N'oubliez pas d'en attraper un maximum avec votre filet pour, là encore, fabriquer des objets spéciaux.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.