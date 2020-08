Phil Spencer, le boss de la Xbox fait l'éloge de Nintendo "un joyau que l'industrie doit protéger"

Phil Spencer, l'actuel dirigeant de la branche Xbox de Microsoft est un fan inconditionnel de Nintendo. Par le passé, il a dit tout le bien qu'il pensait de la Nintendo Switch. Il s'est aussi réjoui de l'arrivée de Minecraft sur Wii U à une époque ou beaucoup disaient que c'était impossible ou encore à rêver tout haut à l'arrivée, un jour, de Super Mario sur Xbox.

Lors du dernier épisode du fameux talk show du scénariste Gary Whitta, Animal Talking réalisé dans Animal Crossing : New Horizons, Phil Spencer en a rajouté une couche, en qualifiant Nintendo de "magique" et en louant la façon de faire de l'entreprise qui pense avant tout aux jeux mais aussi à la console qui les fait tourner, ce qui forme un tout uniforme et cohérent. Mais Phil Spencer est allé encore plus loin en affirmant que Nintendo était la marque la plus forte dans son domaine et même un véritable joyau que toute l’industrie se devait de protéger !

Dans le secteur du divertissement, vous savez, tout ne devient pas forcément un énorme succès donc il y a toujours une part de surprise mais Nintendo est juste maître dans ce qu'ils font, et je l'ai déjà dit, je pense qu'ils ont le plus fort pedigree des studios first-party, et ils sont un joyau pour nous dans l'industrie des jeux et quelque chose que nous devrions protéger.

Evidemment, on l'imagine mal dire du mal de Nintendo, surtout dans Animal Talking... Mais en même temps, on peut aussi comprendre et même adhérer à ses propos. Nintendo est vraiment une entreprise unique en son genre.En même temps, la Nintendo Switch n'apparaît pas vraiment comme une concurrente de la Xbox tant les offres de deux consoles sont différentes voire complémentaires même si parfois, elles se rejoignent- surtout avec l'arrivée du projet Xcloud (voir la présentation ICI. Pas sûr qu'il ait envie de protéger de la même façon, SONY en le qualifiant de "joyau"...

Retrouvez ci-dessous, l'intervention de Phil Spencer dans Animal Talking