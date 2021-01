My Nintendo : échangez vos points platine contre un sac réutilisable spécial Animal Crossing : New Horizons

Vous le demandiez ? Il est de retour ! En effet, après plusieurs mois d'absence le sac réutilisable spécial Animal Crossing : New Horizons fait son come back sur le site du programme de fidélité My Nintendo (voir image ci-dessous).

Ce magnifique tissu arborant le logo Dodo Airlines est obtenable sur le site My Nintendo en échange de 400 de vos points platines. Vous obtiendrez ainsi un code valable 48h après votre échange qu'il faudra ensuite renseigner lors de l'achat de l'article sur le site (voir ci-dessous). Attention cependant, lors de la finalisation de l'achat de cet objet, 6.99€ vous seront demandés correspondants aux frais de port du produit.

Retrouvez toutes les informations à savoir via le lien ici pour obtenir ce sac spécial Animal Crossing : New Horizons.

Lorsque vous aurez échangé vos points contre cette récompense, un code de récompense s'affichera à l'écran. Accédez à la page de l'article dans le My Nintendo Store en suivant un des liens fournis ci-dessous, placez l'article dans votre panier, puis accédez à votre panier. Finalisez votre commande. Entrez votre adresse de livraison et votre adresse e-mail (si ces informations ont été enregistrées lors d'une commande précédente, elles s'afficheront automatiquement), choisissez une option de livraison, puis continuez vers la page de paiement. Entrez votre code de récompense obtenu précédemment dans le champ prévu à cet effet, en haut de la page. Renseignez les informations relatives au paiement, puis continuez vers la page suivante pour donner la confirmation finale nécessaire à la finalisation de votre commande.

Les sacs en tissu Dodo Airlines sont de retour sur le My Nintendo Store contre 400 points platine (+ frais de port) !



Achetez le vôtre ici : https://t.co/uF2sLrZ1w2 pic.twitter.com/Se4xpNxyFD — Nintendo France (@NintendoFrance) January 12, 2021

Source : Nintendo