Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 24 en France - Un top qui arbore un pavillon rouge

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 24 (du 8 au 12 juin ) qui nous est proposé, avec Nintendo qui occupe une bonne partie du classement.

On finirait presque pas s'en lasser, mais Animal Crossing : New Horizons demeure encore et toujours en haut du classement, suivi de Mario Kart 8 Deluxe qui ne semble toujours pas être prêt à ranger son kart au garage.

Contre toute attente, 51 Worldwide Games se maintient en 3ème position du classement, suivi par Ring Fit Adventure. Enfin, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition vient clôturer le top en se positionnant à la 5ème place. Une nouvelle semaine qui arbore les couleurs de la Nintendo Switch.