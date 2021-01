Animal Crossing: New Horizons x Hades : un fan croise deux des meilleurs jeux de 2020

2020 aura été une année à part pour bien des raisons... Faut-il les énumérer ici et plomber l'ambiance ? Pour autant, l'année a aussi vu éclore de véritables phénomènes. Deux jeux sur Nintendo Switch auront marqué les mémoires et il est fort à parier qu'on en parlera encore longtemps : Animal Crossing : New Horizons et, dans un autre genre, Hades. Les deux jeux se retrouvent "croisés" grâce à Krizzia, un(e) artiste qui sur Twitter, a imaginé à quoi ressembleraient Zagreus et les Dieux de l'Olympe du jeu façon Animal Crossing... Le résultat est assez surprenant et bien vu mais comme d'habitude nous vous en laissons juge avec les images ci-dessous.

[ hades game / animal crossing ]

meet your chthonic villagers! ???????? pic.twitter.com/PLcBn2pOO1 — ????Krizzia ???? (@greatsenpai) January 4, 2021