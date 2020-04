Animal Crossing : New Horizons s'offre une nouvelle mise à jour gratuite

Alors qu'Animal Crossing : New Horizons réalise un carton aux Etats-Unis mais aussi en France (relayé par le site S.E.L.L), Nintendo ne s'arrête pas en si bon chemin et vient de nous dévoiler, par le biais de sa chaîne Youtube, une mise à jour gratuite qui proposera de nouveaux contenus à venir pour Animal Crossing : New Horizons.

Racine ouvre son stand :

Racine, l'ami de la nature, se rendra régulièrement sur votre île pour y vendre toutes sortes d'articles tels que des pousses d'arbustes ou des graines de fleurs. Nul doute que ces articles vont vous aider à rendre votre petit coin de paradis encore un peu plus vert.

Le Rounarama arrive :

Une fois la mise à jour gratuite téléchargée, le bateau de Rounard viendra parfois accoster sur votre île pour vous permettre d'acheter des œuvres d'art, ainsi que des meubles dans de tout nouveaux coloris indisponibles dans la boutique Nook. Tout comme dans les jeux Animal Crossing précédents, à vous d'ouvrir l'œil pour différencier les œuvres véritables des contrefaçons. Après avoir acheté une œuvre véritable, vous avez le choix de la donner au musée qui vient d'ouvrir sa galerie d'art ! Des tableaux aux sculptures, toutes les œuvres y seront exposées.

Célébrez le jour de la Nature (23 avril - 4 mai)

Au cours de cette période, gagnez encore plus de miles Nook en prenant part à des activités thématiques, comme par exemple planter des arbres ou bien arroser les fleurs.

Pour le 1er mai , préparez vos valises

Durant les premiers jours du mois de mai, vous aurez la possibilité d'utiliser un ticket aussi spécial qu'unique à l'aéroport pour vous rendre sur une île... un peu plus mystérieuse que la normale ! Il se murmure même qu'une silhouette qui semble familière aurait été aperçue là-bas...

Journée internationale des musées ( 18 mai - 31 mai )

Pour célébrer la journée internationale des musées, un rallye tampons va être organisé ! Vous recevrez une carte à tamponner que vous pourrez remplir en observant les poissons, insectes et fossiles exposés, avec un prix à la clé.

Saison des mariages ( 1er juin - 30 juin )

Tout au long du mois de juin, visitez l'île de Joe pour y retrouver les mariés Risette et Serge et les aider à prendre de jolis clichés pour fêter leur anniversaire de mariage. En récompense pour votre aide, vous recevrez de leur part de tout nouveaux objets thématiques.

Cette nouvelle mise à jour de Animal Crossing : New Horizons sera disponible officiellement le 23 avril 2020 . Vous retrouverez tous les détails concernant ces événements à venir via la vidéo disponible ci-dessous.

Source : Youtube