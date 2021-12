Kit et Krysta font leurs adieux dans l'ultime épisode de Nintendo Minute

Depuis 2012 , Nintendo publie régulièrement sur son compte Youtube (US) officiel, les Nintendo Minute, des émissions vidéos présentées par Kit et Krysta, un "couple" devenu depuis emblématique du Nintendoverse. Avant-première, rétrospective, interview... L'émission, bien qu'à priori, réservée au public anglophone, a pendant près de huit ans apporté sa petite pierre à l'édifice Nintendo en parlant "directement" aux joueurs avec humour et malice. Malheureusement tout a une fin et, après plus de 400 épisodes , les Youtubeurs de Nintendo viennent de présenter leur dernier numéro de Nintendo Minute. Un dernier épisode forcément nostalgique que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.