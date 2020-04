DOOM CROSSING : des fans réalisent un crossover improbable

Depuis la sortie d'Animal Crossing : New Horizons et DOOM Eternal le 20 mars dernier, des fans s'amusent à réaliser des crossover entre ces deux univers complètement différents en mettant en avant l'incontournable Doomguy (ou Doom Slayer) et la charismatique Marie. D'ailleurs nous vous avons déjà proposé une précédente news à ce sujet (disponible ici).

Aujourd'hui, nous vous proposons sur Nintendo-Master une nouvelle animation mélangeant ces deux univers, réalisée par dopatwo, une chaîne Youtube composée d'une équipe de fans. Si cela vous intéresse, la vidéo est d'ores et déjà disponible ci-dessous.

Source : Youtube