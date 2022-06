Animal Crossing : New Horizons- Préparez vous : vous n'aurez plus accès à votre île en 2061

Si vous êtes fans d'Animal Crossing : New Horizons, que vous avez créé une magnifique île dans laquelle vous aimez vous réfugier et inviter vos amis et votre famille... Attention, un jour votre bulle hors du temps éclatera. Il faut en avoir conscience. Si le 31 décembre 2060 , vous espérez faire une jolie fête sur votre île adorée avec vos (futurs) enfants et ou vos (futurs) petits enfants, soyez bien prévenus que lorsque le compte à rebours débutera, votre île n'en n'aura plus que pour quelques secondes. En effet, le 1er janvier 2061 n'arrivera pas dans Animal Crossing : New Horizons. C'est en tout cas ce qu'à constaté un utilisateur du forum Reddit en jouant avec l'horloge interne de la Nintendo Switch. Après les douze coups de minuit, le jeu vous renverra gentiment vers le menu Home de la console. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Alors bien sûr d'ici là, vous vivrez peut-être réellement dans le monde d'Animal Crossing grâce aux progrès de la réalité Virtuelle... Ou alors, vous ne serez plus qu'une tête dans un bocal soliloquant sur une étagère dans l'indifférence générale... A moins que vous ne soyez enfermé, comme nous tous, dans une sorte de cocon, maintenu en vie par des machines infernales vous utilisant pour alimenter la matrice (mais en même temps c'est peut-être déjà le cas, qui sait ? ) En attendant de découvrir quel avenir radieux nous attends, Profitez bien de votre île pendant les 38 années qui viennent...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Quant aux ultimes transformations d'Animal Crossing : New Horizons, elles sont à découvrir dans notre news spéciale. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.