Pour Halloween, Nintendo partage sept anecdotes étranges autour de la Nintendo Switch

Pour Halloween, Nintendo est allé rechercher sept anecdotes "étranges" issus de quelques jeux emblématiques de la Nintendo Switch. L'occasion d'apprendre quelques petits secrets sympas. Est-ce que vous savez, par exemple, ce qu'il se passe lorsque vous regardez la télé à 3h33 du matin dans Animal Crossing : New Horizons ? Et avez-vous déjà patienter pour aller aux toilettes dans Splatoon 3 ?

Si Nintendo est connu pour ses jeux à même de plaire à toute la famille et notamment aux enfants, cela n'empêche pas certains d'offrir des moments "creepy" inoubliables comme les horribles mains de miasmes de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dont la première apparition vous a peut-être traumatisé !

En cette nuit d'Halloween, ou l'on s'amuse à se faire peur, retrouvez ces sept anecdotes ci-dessous, et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires !

1 : la jeune fille qui disparaît mystérieusement... Source : Légendes Pokémon : Arceus Ce récit étrange nous vient d'un voyageur venu de la région de Hisui. Tandis qu'il traversait le village de Rusti-Cité de nuit, il fut soudainement approché par une jeune fille qui lui confia une mission de la plus haute importance. Soucieux de venir en aide à autrui, notre voyageur décida alors de parcourir la contrée pour empêcher la catastrophe que la jeune fille redoutait de voir se produire. Cependant, alors qu'il la retrouva pour la dernière étape de cette mission, celle-ci lui demanda de fermer les yeux l'espace d'un instant, mais lorsqu'il les rouvrit... elle s'était alors soudain volatilisée. 2 : un mystérieux appel à l'aide Source : Splatoon 3 Avez-vous entendu parler de l'étrange cabine de WC mobile située à Cité-Clabousse ? La rumeur dit que si l'on se tient à côté d'elle et qu'on patiente quelques temps, une étrange voix qui semble appeler à l'aide se fait alors entendre... 3 : un étrange message au beau milieu de la nuit Source : Animal Crossing: New Horizons On raconte que si vous veillez tard samedi soir pour continuer à regarder la télévision bien après que tout le monde est parti se coucher, vous pourrez être témoin d'un bien étrange phénomène. Une étrange transmission se lance à 3 heures 33 du matin, mais jusqu'à aujourd'hui personne n'est encore parvenu à déchiffrer son message... 4 : un monstre inconnu rugit depuis l'Archipel de glace Source : Monster Hunter Rise Un monstre inconnu rôde dans l'Archipel de glace une fois la nuit tombé, et il se dit que le rugissement qu'il pousse lorsqu'il émerge de l'eau est à vous glacer le sang ! Une rumeur circule d'ailleurs chez les marins, selon laquelle ce monstre réagirait aux gestes qu'on lui fait, mais il semble que bien rares sont ceux qui ont pu en témoigner... 5 : le sphinx volant Source : Super Mario Odyssey Cette rumeur semble difficile à croire, mais il semblerait qu'un étrange objet volant ressemblant à un sphinx a été aperçu dans le ciel de New Donk City. Peut-être qu'en chapimorphosant les lunettes situées à l'entrée de la rue principale en qu'en regardant vers le ciel en direction du nord-ouest, il sera possible de l'apercevoir... 6 : la créature étincelante Source : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Cette histoire s'est déroulée au pied d'une montagne d'Hyrule. Une personne était tranquillement en train de déjeuner sous un cerisier en fleurs, quand elle sentit soudainement une étrange présence. Lorsqu'elle se retourna, elle vit une majestueuse créature dotée d'une éclatant fourrure bleue et blanche qui l'observait. Cependant, à peine eut-elle eu le temps de la voir qu'un rayon de lumière s'élança vers le ciel, et lorsqu'il se dissipa, la créature avait alors disparu sans laisser de trace... 7 : un son étrange produit par la Nintendo Switch Source : votre propre console ! Lorsque votre console entre en mode veille, il vous est ensuite demandé d'appuyer trois fois sur le même bouton pour l'utiliser à nouveau. La plupart des gens appuient simplement trois fois sur le bouton A, mais il paraît que si l'on choisit plutôt d'appuyer trois fois sur le stick droit, un son inhabituel se fait alors entendre.

Source : Nintendo