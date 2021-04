Monster Hunter Rise : un coup d'œil sur de magnifiques concept-arts

Monster Hunter Rise est LE gros jeu du moment, pour ne pas dire le jeu "monstre" du moment sur Nintendo Switch. Si vous êtes déjà sous le charme, vous craquerez forcement devant ces étonnants concept-arts centrés sur les cavernes de lave que Capcom a partagé sur Twitter et que vous pouvez retrouver sur cette page. Depuis le lancement du jeu (et même avant) Capcom publie de nombreux documents sur ses réseaux, notamment des vidéos et des artworks mais aussi des illustrations amusantes dont vous pouvez, en prime, retrouver un florilège ci-dessous.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, notre test complet est à lire ICI. Et pour tout savoir sur le jeu, voir nos news dédiées LA.

Monster Hunter Rise Concept Art: Buddy Handler Iori playing with a Palamute and Palico. #MHRise pic.twitter.com/BP0RIgiJjW — Monster Hunter (@monsterhunter) March 14, 2021

Monster Hunter Rise Concept Art: Lava Caverns ???? #MHRise pic.twitter.com/n4jtotFZXX — Monster Hunter (@monsterhunter) April 11, 2021

Your friends from Kamura Village will also lend you a hand during the Rampage! Each villager has their own unique ability. pic.twitter.com/6zlB12l4tM — Monster Hunter (@monsterhunter) April 9, 2021

During a Rampage Quest, there are no restrictions on how many times you can faint. As long as you don't run out of time, you can keep rejoining the fight to help repel the onslaught. pic.twitter.com/FzxPdEWpkq — Monster Hunter (@monsterhunter) April 9, 2021

Keep the last gate standing until time's up, or repel all Major Threats and Apex Monsters in the final horde to complete a Rampage Quest! pic.twitter.com/r5YK5558NC — Monster Hunter (@monsterhunter) April 9, 2021