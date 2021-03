Test - Monster Hunter Rise - La chasse aux monstres atteint son paroxysme sur Nintendo Switch

Cette semaine, les amateurs de la licence Monster Hunter sont aux anges. Dernier épisode en date de la licence et exclusivité temporaire de la Nintendo Switch, Monster Hunter Rise sera officiellement disponible ce vendredi 26 mars 2021. Episode hybride faisant le lien entre les opus classiques de la licence et le nouvel univers mis en place avec Monster Hunter World, notre ami Lotario a passé de nombreuses heures à chasser seul ou en multijoueur toutes les créatures qui pouvaient bloquer son chemin.

Résultat, notre chasseur émérite revient dans son armure scintillante pour nous gratifier de son test complet du jeu. En attendant de nous découvrir dans nos prochaines sessions multijoueur, nous vous laissons lire son test complet ci-dessous.

Kamura est un village se situant dans une contrée qui a, par le passé, été touchée par une mystérieuse calamité ayant failli causer la perte de tous ses habitants. En effet, ce mal semble pousser les monstres à se comporter en meute et à être extrêmement agressifs. Il y a des dizaines d'années, les chasseurs durent combattre et repousser cette calamité. Depuis lors, tout le monde vivait paisiblement et vaquait à ses occupations. Mais comme tout le monde le sait, le mal ne dort jamais éternellement et il est fort à parier que la calamité est en train de se réveiller au regard d'événements récents....